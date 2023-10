Sta per concludersi la missione in Argentina del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, iniziata martedì 3 ottobre. Durante questa visita, Vignali ha incontrato diversi membri della comunità italiana e delle rappresentanze diplomatiche.

L’itinerario ha preso il via con un evento molto atteso presso il Club Italiano di Buenos Aires. In questo contesto, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, e al Console Generale a Buenos Aires, Carmelo Barbera, Vignali ha partecipato all’evento di presentazione del fumetto intitolato “L’Hotel degli Invisibili”.

Questa iniziativa è stata promossa dal ComItEs della capitale nell’ambito del progetto “Storia a Fumetti” sull’emigrazione italiana nel mondo, sostenuto dalla Farnesina.

La fitta agenda del Direttore Generale ha incluso un incontro con gli studenti della scuola paritaria Cristoforo Colombo di Buenos Aires e con i responsabili della Camera di Commercio Italiana in Argentina.

Nel pomeriggio di mercoledì, Vignali ha visitato il Teatro Colón, storicamente legato all’attività culturale della comunità italiana, e lo stand Italia presso la Fiera Internazionale del Turismo, che si tiene in questi giorni nella sala esposizioni della Rural e dove l’Italia è ospite d’onore.

Il Consolato Generale a Buenos Aires ha condiviso un messaggio in occasione della visita di Vignali, sottolineando l’importanza della valorizzazione della comunità italiana, della promozione e diffusione della lingua, cultura e identità italiana, della creazione di opportunità di formazione e lavoro e del turismo delle radici come “chiavi fondamentali per rafforzare l’italianità a Buenos Aires e in Argentina”.

Giovedì 5 ottobre il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina ha fatto visita alla Scuola Paritaria Dante Alighieri di Cordoba, testimonianza attiva della presenza degli italiani e della diffusione della nostra lingua e della nostra cultura.

Sempre a Cordoba, Vignali si è riunito con il Comites locale: al centro dell’agenda l’annoso tema dei servizi consolari, quello della promozione culturale, l’identità e il Turismo delle Radici.

Nella città argentina il direttore Vignali ha inoltre visitato gli impianti di Iveco e Fiat. Obiettivo: migliorare assistenza e servizi consolari a beneficio delle aziende italiane.