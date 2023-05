Grande successo per la terza edizione della Giornata del Siciliano nel Mondo

L’emigrazione negli anni è cambiata: “La differenza oggi sta nel fatto che non sono più braccianti, minatori, piccoli artigiani quelli che emigrano, ma studenti, professionisti che in Sicilia trascinano una esistenza di precari, mentre all’estero trovano subito risposta alla professione per la quale hanno studiato”

Grande successo della terza edizione della “Giornata del Siciliano nel Mondo” svoltasi venerdì 12 maggio. La manifestazione moderata dalla giornalista Dr.ssa Sandra Pizzurro, che ha anche portato il saluto dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è iniziata puntuale come da programma in modalità mista nella prestigiosa sala conferenze della Regione Sicilia abbastanza affollata.

Presenti in sala anche due dei premiati di quest’anno: il Dr. Prof. Paolo Machì (Svizzera) e l’Avv. Giuseppe Rollo (USA), collegati invece gli altri due: Salvatore Cristaudi (Sud Africa) e Giuseppe Chiodo (Belgio).

Dopo una breve introduzione della Dr.ssa Sandra Pizzurro, che ha dato lettura di un messaggio del Presidente della regione On. Renato Schifani e dell’Assessore Comunale alle attività Produttive Dr. Giuliano Forzinetti, ha preso la parola il presidente del CARSE Salvatore Augello, il quale rispondendo alle domande della moderatrice, ha illustrato le motivazioni del premio.

L’emigrazione negli anni è cambiata, ha sottolineato Augello: “La differenza oggi sta nel fatto che non sono più braccianti, minatori, piccoli artigiani quelli che emigrano, ma studenti, professionisti che in Sicilia trascinano una esistenza di precari, mentre all’estero trovano subito risposta alla professione per la quale hanno studiato. Una risposta che apre loro una via fatta di successi e di affermazione riconosciuta, risposta che difficilmente avrebbero trovato nella loro terra”.

Il presidente ha ringraziato gli sponsor che hanno consentito la realizzazione della manifestazione e che con i loro contributi hanno colmato un vuoto pluriennale della regione che ha fatto sparire gli emigrati dai propri bilanci.