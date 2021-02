GOVERNO | Conte lascia Palazzo Chigi. Casalino in lacrime

Ultimo giorno a Palazzo Chigi per Giuseppe Conte. Almeno per ora. In futuro, chissà…

Mario Draghi, presidente del Consiglio, nonostante il Coronavirus ha ricevuto direttamente dalle mani del premier uscente la famosa campanella.

Da Draghi, un suono secco, appena accennato. Un breve scampanellio, per poi recarsi subito nel suo nuovo ufficio di palazzo Chigi, prima di far giurare il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Draghi ha concesso poco o nulla allo spettacolo. Piu’ scenografica l’uscita di scena di Conte. I dovuti onori militari, la guida rossa e poi il commiato tra gli applausi dei dipendenti, affacciati dalle finestre che danno sul cortile della Presidenza.

Conte ha salutato con ampi cenni e poi ha lasciato palazzo Chigi mano nella mano con la sua bionda compagna Olivia Paladino.

Il portavoce Rocco Casalino e’ stato immortalato in lacrime dai fotografi.