Media sondaggi Termometro Politico: Lega stabilmente in testa, PD in leggera flessione

Lega stabilmente in testa, PD in leggera flessione. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Nei giorni dell’incarico di formare un nuovo governo a Mario Draghi e delle consultazioni dell’ex Presidente della Banca Centrale Europea, la Lega resta stabilmente primo partito nelle intenzioni di voto con un dato del 23,7%, in linea quindi con la media delle ultime settimane. In difficoltà appare invece il Partito Democratico, che si attesta mediamente al 19,5%, registrando una flessione nel confronto con le precedenti rilevazioni della maggioranza degli istituti presenti.

Terza forza in tutti i sondaggi è l’unica formazione che resterà all’opposizione del Governo Draghi, Fratelli d’Italia, che viene accreditata del 16,5%. Il partito di Giorgia Meloni precede nella media settimanale di poco meno di due punti percentuali il Movimento 5 Stelle, fermo al 14,8%. Ancora nel centrodestra, Forza Italia si attesta invece al 7,1%.

Fra i partiti minori, tendenza positiva per Azione di Carlo Calenda che raggiunge mediamente il 3,6% e supera lo sbarramento fissato dall’attuale legge elettorale in tutte le rilevazioni. Infine, Sinistra/LeU al 3,1% e Italia Viva con il 3% chiudono il lotto delle forze politiche in grado di superare il 2 per cento.