VIDEO | Consultazioni, Zingaretti: “Pronti a fare la nostra parte, a Draghi le proposte Pd per l’Italia”

“Abbiamo mandato le nostre proposte per una crescita dell’Italia fondata sulla solidarieta’, con un ancoraggio all’Europa, alla storica amicizia euro-atlantica aiutata dall’elezione di Biden alla presidenza degli Stati Uniti. L’Italia e’ tornata ad essere protagonista, si e’ evitato derive sovraniste, ora bisogna accelerare su programmi di investimento. E’ importante costruire nuove politiche del lavoro”. Ad affermarlo Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

“Siamo pronti a fare la nostra parte, sui nostri contenuti e per difendere il Paese”. Il Pd sostiene “un programma di governo forte, di lunga durata”. Ora, “attendiamo uno prima sintesi dal presidente Draghi per valutare insieme i passi successivi per dare una risposta utile ai problemi del Paese”.

“Nell’esperienza di governo dei mesi passati l’Italia è tornata a essere protagonista della costruzione della nuova Europa: si è evitato il danno che derive nazionaliste e antieuropee avrebbero provocato in modo intollerabile e irreparabile all’Italia. E’ un patrimonio che va conservato e rilanciato”.