GERMANIA | Saarbruken, Sottosegretario Merlo incontra il ministro Presidente del Saarland Tobias Hans: “Rafforzare i servizi consolari” [FOTO]

View this post on Instagram

La misión institucional en #Alemania ha comenzado. Aquí la reunión con el Comites de Saarbrücken, con el Presidente Giovanni Di Rosa y la presencia de otros representantes del Comités . Cominciata la missione istituzionale in #Germania. Qui l'incontro con il Presidente del #Comites di #Saarbrücken, Giovanni Di Rosa, con la presenza di altri esponenti del Comites. Ascolto e confronto🇮🇹👍 . @ricardomerlo.maie . . . #italianiallestero #italianinelmondo #Farnesina #governo #senatore #Sottosegretario #italianiinGermania