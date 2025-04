Il 6 maggio alle ore 18 la giornalista e direttrice del magazine Il Mitte, Lucia Conti, presenterà il saggio “Verso una memoria condivisa” di Gino Chiellino, in dialogo con l’autore e con Maddalena Tirabassi, direttrice della casa editrice Centro Altreitalie, in un evento promosso e finanziato dal Comites Dortmund, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e su Zoom del Comites Dortmund.

Il saggio offre una riflessione profonda sul ruolo degli italiani come modello di integrazione, sulla trasformazione dell’emigrazione in ricerca di identità e appartenenza, e sul contributo delle comunità italiane alla cultura dei paesi ospitanti – con particolare attenzione al contesto tedesco.

L’opera di Chiellino affronta diversi temi: il ruolo degli italiani come modello di integrazione, la ridefinizione dell’emigrazione non più come semplice ricerca di affermazione economica, ma come tentativo di trovare un proprio spazio nel mondo, e la coesistenza delle culture nel mondo contemporaneo.

Infine, il saggio sottolinea come la comunità italiana in Germania rappresenti una realtà unica, sia per la sua rilevanza numerica, sia perché i nostri connazionali hanno saputo arricchire in modo significativo la cultura tedesca. Nella parte finale della presentazione, il pubblico potrà partecipare con domande e interventi.