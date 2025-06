Il Full Moon Party di Koh Phangan attira ogni mese decine di migliaia di visitatori. Con biglietti a soli 6 euro, questo evento unico nel suo genere è assolutamente da non perdere. Nel 2024, 270.000 italiani erano stati in vacanza in Thailandia

Gli esperti di viaggio di Omio, la piattaforma di prenotazione per autobus, treni, voli e traghetti, hanno realizzato una guida dedicata a uno dei party sulla spiaggia più celebri al mondo: il Full Moon Party sull’isola thailandese di Koh Phangan. I loro consigli sono stati pensati per aiutare i viaggiatori a vivere al meglio ogni momento di questa notte leggendaria sotto le stelle.

La Thailandia si conferma una delle destinazioni preferite dai turisti italiani, con un flusso di visitatori in costante aumento. Nel 2024, ad esempio, sono stati ben 270.000 i viaggiatori provenienti dall’Italia.

Tra gli eventi più emblematici del Paese spicca il Full Moon Party, che si svolge sulla spiaggia di Haad Rin Nok, nell’isola di Koh Phangan.

Famoso in tutto il mondo come uno dei beach party più grandi e sfrenati, l’evento richiama ogni mese decine di migliaia di persone in cerca di un’esperienza unica e indimenticabile.

Haad Rin Nok: la destinazione perfetta per una festa indimenticabile

Nato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, il Full Moon Party si è trasformato da un piccolo ritrovo locale a uno degli eventi notturni più celebri del Sud-est asiatico. Oggi, la spiaggia di Haad Rin Nok offre uno scenario da sogno per chi vuole vivere una notte di pura energia.

Con temperature notturne che difficilmente scendono sotto i 24°C, l’isola regala il clima ideale per ballare fino all’alba.

La spiaggia si estende per circa 800 metri, con sabbia bianca e morbida che incontra acque turchesi cristalline. Il nome stesso, Haad Rin Nok, significa infatti “Spiaggia dell’Alba”.

Il Full Moon Party è diventato un vero e proprio simbolo di libertà: una festa travolgente sotto la luna tropicale che attira giovani da tutta Europa.

Oltre alla bellezza del paesaggio, i partecipanti trovano un’atmosfera carica di energia, con spettacoli di fuoco, body painting fluorescenti e una colonna sonora che spazia dall’EDM alla techno, dalla house alla musica latina e pop.

Il drink iconico della serata è il famoso “bucket”, un secchiello riempito con alcolici e bibite, venduto a un prezzo tra i 300 e i 500 baht (circa 8–14 euro).

Le birre, invece, costano solitamente tra i 100 e i 150 baht (3–4 euro). Non mancano stand gastronomici che propongono cibo locale e snack perfetti per ricaricarsi durante la notte.

Chi non può assistere al Full Moon Party mensile può optare per il Half Moon Festival, un evento simile dedicato alla musica elettronica che si tiene tra una luna piena e l’altra, sempre a Koh Phangan. Inoltre, il party di Capodanno del 31 dicembre trasforma la spiaggia di Haad Rin in una gigantesca pista da ballo sotto i fuochi d’artificio, per dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile.

Come arrivare: le migliori soluzioni di viaggio festaioli

La maggior parte dei viaggiatori che partono dall’Italia atterra negli aeroporti internazionali di Bangkok Suvarnabhumi (BKK) e Don Mueang (DMK). Da qui, ci sono diverse opzioni per raggiungere la spiaggia di Haad Rin:

Opzione più veloce:

• Volo da Bangkok a Koh Samui, seguito da un traghetto per Haad Rin

• Prezzo indicativo: circa 90 €

• Durata del viaggio: 2,5 – 3,5 ore, a seconda delle coincidenze

Opzione più economica:

• Bus da Bangkok (partenze da Khao San Road o dal Terminal degli autobus) fino a Chumphon o Surat Thani, poi traghetto per Koh Phangan

• Prezzo indicativo: 30–40 €

• Durata del viaggio: 13 – 18 ore, variabile in base al percorso e ai tempi di attesa

È importante assicurarsi che il traghetto attracchi direttamente a Haad Rin. In alternativa, da Koh Samui sono disponibili speedboat private, una soluzione più rapida ma soggetta alle condizioni meteo.

La sicurezza prima di tutto – informazioni importanti per un viaggio in Thailandia

Per vivere al meglio questa notte indimenticabile sotto la luna piena, ecco alcuni punti fondamentali da tenere a mente:

• Acquisto dei biglietti: i biglietti sono acquistabili esclusivamente in loco, in contanti, al prezzo di 200 baht (circa 6 €).

• Prenota l’alloggio in anticipo: le strutture ricettive si riempiono rapidamente, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza. Molti hotel richiedono un soggiorno minimo di 3-7 notti durante i periodi di alta stagione.

• La sicurezza prima di tutto: in posti così affollati è importante tenere d’occhio i propri effetti personali e restare vicino al proprio gruppo. Si consiglia di consumare alcolici con moderazione.

• Rispetta l’ambiente: purtroppo molti visitatori lasciano rifiuti sulla spiaggia. Anche se una tassa per la pulizia è inclusa nel prezzo del biglietto, è buona norma contribuire a mantenere pulito l’ambiente.

• Il periodo migliore per il Full Moon Party: il clima più gradevole è da dicembre ad aprile. Luglio e agosto sono i mesi di punta per i turisti europei, ideali per chi cerca un’atmosfera vivace ed energica.

Date dei prossimi Full Moon Party:

• Sabato 12 luglio

• Sabato 9 agosto

Circa tre o quattro volte l’anno, la Thailandia celebra i “Buddha Days”, giornate sacre che coincidono con la luna piena. Durante queste festività religiose nazionali sono vietate tutte le feste, nonché la vendita di alcolici. In questi casi il Full Moon Party viene posticipato di uno o due giorni per rispettare il divieto.

Esplorando Koh Phangan: oltre Full Moon Party

Oltre al leggendario Full Moon Party, Koh Phangan offre un’ampia varietà di attività per ogni tipo di viaggiatore.

Gli amanti dell’avventura possono cimentarsi in un’attività di trekking fino al punto più alto dell’isola, il Khao Ra, o esplorare i sentieri rigogliosi del Parco Nazionale Than Sadet–Ko Pha-ngan.

Chi cerca tranquillità potrà godersi angoli nascosti e appartati come le spiagge di Bottle Beach.

Per chi invece è interessato al benessere, l’isola ospita numerosi ritiri di yoga e centri di meditazione, perfetti per una pausa rilassante lontano dalla vita notturna.

Inoltre, i visitatori possono immergersi nella cultura locale visitando templi tradizionali e assaporando l’autentica cucina thailandese nei mercati del posto.