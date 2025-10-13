Si è chiusa in piazza Borsa a Treviso la nona edizione della Tiramisù World Cup, la competizione internazionale che celebra il dolce simbolo della tradizione italiana. A trionfare sono state Barbara Tosato di Mestre (Venezia), vincitrice per la ricetta originale, e Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso), che ha conquistato la giuria con la sua versione creativa.

Un’emozione forte per entrambe al momento della proclamazione.

«Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi è stata accanto e ha seguito tutte le gare – ha raccontato Barbara Tosato, classe 1969, tecnico sanitario di radioterapia –. Dietro questo risultato ci sono tanta costanza, impegno e anche la capacità di accettare le critiche».

Commovente anche il racconto di Daniela De Biasio, 54 anni, operaia in un agriturismo: «Il segreto è stato il giusto bilanciamento degli ingredienti e la stabilità della crema. Ringrazio i miei cari che mi hanno sostenuto in questo percorso».

Soddisfatto Francesco Redi, ideatore e organizzatore dell’evento:

«Il Tiramisù è diventato motivo di “pellegrinaggio” a Treviso per persone provenienti da tutta Italia e dal mondo. Attorno a questo dolce si incontrano culture, nascono amicizie e si creano nuove opportunità. Da domani iniziamo già a lavorare alla decima edizione, che sarà ancora più ricca di entusiasmo e sorprese».

Il Premio speciale de “La Cucina Italiana”, media partner della manifestazione, è stato assegnato a Paolo Silvegni di Rimini per la sua ricetta con fave di Tonka e cannella.

Grande successo anche per la Loggia dei Cavalieri, dove i visitatori hanno potuto assaggiare i Tiramisù vincitori delle edizioni passate. File lunghissime di appassionati hanno animato il centro di Treviso, con quasi 15.000 porzioni servite tra varianti originali e creative: dallo “Spritzamisù” al caramello salato, fino alle versioni con croccante di arachidi, marmellata di arance e liquirizia.

Finalisti della ricetta originale:

Daniele Giovinazzo (Aosta), Barbara Tosato (Mestre), Monia Salvadori (Spresiano).

Finalisti della ricetta creativa:

Manuel Coletti (Vazzola) – pesche sciroppate, noci e cioccolato fondente;

Daniela De Biasio (Farra di Soligo) – crema al caramello salato e composta di albicocche;

Paolo Silvegni (Rimini) – fava di Tonka e cannella.