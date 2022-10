FOTO | Premio Leonardo Da Vinci 2022, grande successo per l’evento organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Costa Rica

Con più di 100 partecipanti, l’evento si è svolto presso il Ristorante El Patio dell’Hotel Balmoral, appositamente riservato a questo evento privato.

“Abbiamo avuto l’onore e il piacere – dichiarano gli organizzatori – di avere tra i nostri ospiti personalità del mondo politico, diplomatico e imprenditoriale, tra cui: Sig.ra Lydia Peralta, Vice Ministro degli Affari Esteri e Capo degli Affari Bilaterali e della Cooperazione Internazionale del Costa Rica; Sig. Jorge Enrique Valerio, Capo di Gabinetto dell’Ufficio del Vice Ministro degli Affari Esteri: Sig. Ricardo Otárola, Consigliere dell’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri e anche Sig. Pedro Beirute, Direttore Generale di Procomer. Come rappresentante del Governo italiano, salutiamo Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia in Costa Rica, Alberto Colella, il Console Dr. Carlo De Parolis”.

“Abbiamo avuto anche il privilegio di avere la presenza del Sig. Massimo De Luca, Capo della Sezione Economica e Commerciale dell’Unione Europea per l’America Centrale; Luigi Sansonetti, Presidente di Saturnia S.A. e rinomato imprenditore italiano.

I nostri ospiti d’onore hanno presentato le loro prospettive sulle relazioni diplomatico-commerciali tra Costa Rica, Unione Europea e Italia.

L’Istituzione Dante Alighieri era rappresentata dal direttore generale Francesca Jiménez e dal vicepresidente Carlos González.















L’evento è stato affidato all’impeccabile maestro di cerimonie, il rinomato e apprezzato critico cinematografico Mario Giacomelli, al quale siamo infinitamente grati per la sua partecipazione”.

“I Premi Leonardo Da Vinci – prosegue la nota – sono un riconoscimento annuale, che la Camera di Commercio Italo-Costa Rica assegna a una figura del settore pubblico e un’altra del settore privato, che si sono distinte promuovendo le relazioni tra Italia e Costa Rica. Nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, la Camera Italo-Costa Rica non ha potuto tenere questo evento, ma quest’anno riprende finalmente la tradizione, con l’attività a cui stiamo assistendo. I valori rappresentati dal vincitore del premio devono corrispondere ai valori della Camera. Pertanto, quest’anno anche l’azienda o la persona premiata dovrà aver brillato per il suo impegno in settori come la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’innovazione, oltre ad aver mantenuto ottimi rapporti commerciali e culturali con l’Italia. Quest’anno i vincitori sono stati Lic Pedro Beirute e Lic Luigi Sansonetti. Vogliamo anche ringraziare infinitamente i nostri sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questo importante evento. Un ringraziamento speciale all’Hotel Balmoral”.

“La presentazione dei vincitori e la consegna dei premi è stata curata dal presidente della camera, Sig. Giovanni Graziano. Ringraziamo inoltre l’intero Consiglio di Amministrazione della Camera ed in particolare il Direttore Esecutivo, Sig. Massimo Angelino, per l’organizzazione dell’evento”.