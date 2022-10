BENE MINISTRO! | Tajani saluta gli italiani nel mondo: “Troverete in me un punto di riferimento”

“Un saluto a tutti gli italiani nel mondo”. Lo invia Antonio Tajani, Vicepremier del governo Meloni e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, fidatissimo di Silvio Berlusconi, su Twitter cinguetta così: “Voglio rivolgere un saluto a tutti gli italiani nel mondo. Connazionali che rappresentano il nostro saper fare in ogni angolo della terra. Per noi siete importanti come i cittadini in madrepatria”, sottolinea il titolare della Farnesina. Che agli italiani all’estero assicura: “Troverete in me un punto di riferimento”.

Poche parole, ma molto apprezzate. Ci è piaciuto il ministro Tajani, che non si è dimenticato dei milioni di italiani che vivono e lavorano all’estero, che tengono alta nel mondo la bandiera dell’italianità.

Ci ricorderemo di quel “troverete in me un punto di riferimento”: ci auguriamo, a nome dei tanti lettori che ci seguono dall’estero, che sia davvero così e che la disponibilità di Tajani nei confronti delle comunità italiane nel mondo sia totale e sincera. Lo verificheremo presto. Buon lavoro ministro.

@rickyfilosa