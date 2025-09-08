Aiutare bambini orfani e abbandonati, con il motto “Un bambino per volta, dalla strada alla laurea”. E’ l’obiettivo della Fondazione Francesca Rava che dal 2000 rappresenta in Italia Nuestros Pequenos Hermanos, attiva dal 1954 in America Latina, e la Fondazione St. Luc ad Haiti.
La Fondazione – fondata da Mariavittoria Rava in memoria della sorella Francesca – interviene con adozioni a distanza, progetti educativi e sanitari, promozione del volontariato e risposte rapide alle emergenze: dal terremoto di Haiti del 2010 all’alluvione in Emilia-Romagna del 2023, dalla guerra in Ucraina alla situazione attuale di Gaza.
In America Latina migliaia di bambini hanno trovato nelle case della Fondazione cure, istruzione e una famiglia, mentre ad Haiti sostiene l’ospedale pediatrico St. Damien, unico gratuito del Paese, che cura 80 mila bambini ogni anno.