La 127ª edizione di Fieracavalli si terrà a Verona dal 6 al 9 novembre e si presenterà con un layout completamente ripensato per migliorare l’esperienza di visitatori e operatori del settore. Nuovi spazi, percorsi più intuitivi e una proposta di contenuti ancora più ricca accompagneranno appassionati, famiglie e professionisti in un viaggio nel cuore del mondo equestre.

Tra i 12 padiglioni e le sei aree esterne saranno presenti 2.200 cavalli provenienti da tutto il mondo, 35 associazioni allevatoriali e 700 aziende espositrici da 25 Paesi, per oltre 200 appuntamenti tra sport, spettacoli, formazione e shopping dedicato al cavallo e al cavaliere.

Lo sport resta uno dei punti di forza della manifestazione: dal prestigioso Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup, alle competizioni dell’Arena FISE nel nuovo padiglione 11. Grande attesa anche per il ritorno dell’ippica, assente da 25 anni, con una vera pista allestita in fiera, e per gli show di dressage, tra cui un clinic dell’icona internazionale Edward Gal.

Accanto alle gare, Fieracavalli amplia l’offerta educativa e divulgativa con spazi dedicati a bambini e famiglie, progetti di formazione e orientamento alle professioni equestri, attività legate al valore terapeutico del cavallo e aree per scoprire la biodiversità delle razze italiane, l’addestramento naturale e le discipline western.

Non mancherà l’intrattenimento serale con il Gala d’Oro “Bellezza” e con le Crazy Horse Night alle Gallerie Mercatali, che porteranno musica e spettacoli nel cuore della città.

Completamente rinnovata anche l’area food, affidata alla curatela del food guru Filippo Polidori, per offrire un’esperienza enogastronomica di qualità, all’altezza della tradizione italiana.