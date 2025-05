Domenica 11 maggio, per la Festa della Mamma, MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, è pronto a regalare emozioni, risate e avventure indimenticabili in famiglia per festeggiare tutte le mamme.

La capitale del divertimento ha da poco inaugurato la nuova stagione con due grandissime novità: Magic Winx, un’esperienza sensoriale tra pianeti incantati, foglie volanti e scenografie da sogno. Un’attrazione pensata per far brillare gli occhi di tutta la famiglia.

Dal 21 giugno l’estate si accende con MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico, con 2 nuovi scivoli mozzafiato di oltre 20 metri di altezza per vivere l’adrenalina della discesa in acqua e una comoda area picnic, perfetta per le famiglie che desiderano rilassarsi senza rinunciare al proprio pranzo portato da casa.

Prima novità assoluta è la spettacolare attrazione Magic Winx, con il ritorno a MagicLand del Winx Club, la serie animata italiana che ha conquistato intere generazioni in tutto il mondo con le avventure delle amate fatine. Magic Winx è un’esperienza immersiva che farà sognare grandi e piccini, per intraprendere, a bordo di magiche foglie volanti, un viaggio emozionante tra i pianeti incantati delle fatine e vivere sensazioni uniche. Un viaggio di oltre 4 minuti, attraverso una superficie di più di 1.000 mq allestita con scenografie da vero incanto ed effetti speciali che riproducono neve, nebbia, onde d’acqua, luci e laser colorati.

E poi MagicSplash, un angolo di tropici alle porte di Roma. Una vera oasi con spiaggia di sabbia finissima, piscina a onde, vegetazione tropicale, scivoli e giochi d’acqua per tutte le età.

E per chi cerca relax assoluto? Cabanas private, vasche idromassaggio e una zona wellness da sogno!

10.000 metri quadri di sabbia bianchissima e soffice come borotalco che accarezza i piedi, lettini e ombrelloni in paglia naturale, cabanas con spiaggia, vasca idromassaggio e frigobar privati, una piscina a onde avvolta da una fitta vegetazione tropicale, scivoli e spray park disseminati su tutta l’area di 40.000 metri quadri complessivi per divertimento e relax anche nelle giornate più calde dell’anno.

Ma non finisce qui! MagicLand regala una stagione memorabile, ricca di adrenalina, divertimento, suspense e relax a bordo delle 40 attrazioni del parco, un numero considerevole in grado soddisfare le esigenze di un vasto pubblico.

Dall’adrenalina di Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia – 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h, al launch coaster Shock – da 0 a 100 km/h in 2 secondi, a Mystika, la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto, fino all’indoor spinning coaster Cagliostro. E ancora Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Old West, l’area a tema western di oltre 5.000 mq; l’area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra con ben 13 attrazioni dedicate alle famiglie con bambini; sono solo alcune delle incredibili esperienze da vivere per emozioni senza fine.

Importanti novità anche per le scuole e i ragazzi che verranno svelate nel corso della stagione: MagicLand da sempre è un parco attento all’educazione dei ragazzi con attrazioni, accademie e appuntamenti che miscelano sapientemente istruzione, scoperta e divertimento. È il caso di Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa, con un diametro di 25 metri, per imparare a conoscere l’universo in un viaggio immersivo e stupefacente.

Il 21 maggio e il 5 giugno, MagicLand proporrà gli “School Days”, in versione rinnovata, dedicati a tutte le scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia con la collaborazione e partecipazione delle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Questura di Roma, Commissariato Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Reparti Speciali RIS e NAS, Polizia Locale e Guardia Costiera.

Tutti gli studenti potranno partecipare e assistere a progetti didattici teorici e pratici, laboratori, attività esperienziali, dimostrazioni, talk e video ad alto impatto emozionale che riempiranno i teatri e le vie del parco offrendo un’esperienza unica e indimenticabile. Obiettivo: educare i cittadini di domani sensibilizzandoli sui temi più attuali che li vedono coinvolti in prima persona, come la sicurezza stradale, la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo, la coscienza ambientale e molte altre tematiche.

In occasione del Giubileo, lo scorso 4 maggio il parco ha presentato un’iniziativa speciale: il percorso “La porta del Giubileo”, in collaborazione con ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia). Un percorso interattivo a tappe, attraverso le attrazioni del parco, dove i partecipanti saranno coinvolti in enigmi e sfide a tema giubilare, che una volta risolti, consentiranno l’attraversamento dell’Ultima Porta, dove li aspetterà un enigma da risolvere per vincere il premio finale.

Infine, un ricco calendario di eventi estivi con il ritorno dei dj set e delle serate con special guest d’eccezione tra cui Cristina d’Avena, Paolo Noise, Dino Brown e Pippo Palmieri. Non mancherà Magic Fire Festival, l’appuntamento più atteso dell’estate con incredibili spettacoli pirotecnici a illuminare il cielo del parco.

La stagione proseguirà a settembre con Oktober Festival, la festa delle birre e dello street food, la grande festa di Halloween, e si concluderà con Magic Christmas, l’evento dedicato al Natale che si terrà fino alla prima settimana di gennaio 2026.

Tornano, inoltre gli spettacoli sul lago con la celebre compagnia teatrale Les Farfadais, nata nel 1998 per le strade di Parigi. Un’occasione unica per scoprire l’arte circense di questa compagnia, che vanta più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo, con oltre 1.000 costumi realizzati a mano, frutto di grande estro creativo.

Les Farfadais saranno in scena la prossima estate con un nuovo spettacolo sul lago che catapulterà i visitatori in incredibili universi modellati su acrobazie aeree, video mapping, giochi di luci e marionette giganti.