Non una fuga, ma un movimento continuo. È questa la chiave di lettura di una generazione di italiani che, dal 2011 al 2024, ha visto partire oltre 630mila giovani verso l’estero.
Un fenomeno strutturale che racconta non solo la ricerca di lavoro, ma anche il bisogno di riconoscimento, अवसर e qualità della vita. Un capitale umano enorme che, secondo il Cnel, vale circa 160 miliardi di euro.
Giovani italiani nel mondo: tra sacrifici e opportunità
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Le storie raccolte raccontano un’Italia che si muove, si adatta e si reinventa.
C’è chi parte da condizioni difficili, come Fabrizio Villari Moroni, che a Parigi viveva in appena dodici metri quadrati, prima di trasferirsi a Copenaghen, dove ha trovato un sistema più inclusivo: qui gli studenti ricevono sussidi statali in cambio di poche ore di lavoro mensili, riuscendo così a sostenersi e risparmiare.
Un percorso che lo ha portato fino a New York, simbolo delle opportunità globali.
Dall’Europa agli Stati Uniti: il talento trova spazio
Tra le testimonianze emerge anche quella di Davide Riccardo, ballerino del New York City Ballet, che sottolinea come negli Stati Uniti il talento possa fare la differenza indipendentemente dalle condizioni di partenza.
“Non hai bisogno di una famiglia benestante alle spalle per provarci”, racconta, pur evidenziando ritmi di lavoro estremi, con allenamenti che possono arrivare fino a dodici ore al giorno.
Una realtà impegnativa, ma capace di premiare merito e determinazione.
Nuovi stili di vita e identità in trasformazione
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L’esperienza all’estero porta anche a sperimentare nuovi modelli abitativi e sociali.
C’è chi, come Arianna Cremonesi, vive in case-container in Danimarca, sperimentando forme di condivisione totale, e chi accetta spazi minuscoli pur di lavorare nel proprio settore, come Beatrice Nardini a Parigi, dove vivere in otto metri quadri è il prezzo da pagare per vedere riconosciuta la propria professionalità.
“Se dico che faccio l’attrice, mi prendono sul serio”, racconta.
Una generazione “in movimento”, non in fuga
Il tratto comune è la capacità di adattarsi e ricostruire la propria identità a ogni cambiamento.
I giovani expat italiani si definiscono infatti non “in fuga”, ma in movimento, consapevoli delle difficoltà ma determinati a costruire il proprio percorso.
La vera sfida, raccontano, è proprio questa: reinventarsi ogni volta, in contesti culturali e professionali diversi.
Il nodo Italia: tra perdita e opportunità
Dietro questi numeri si nasconde però una questione cruciale per il Paese.
La partenza di centinaia di migliaia di giovani rappresenta una perdita significativa in termini economici e sociali. Il capitale umano che lascia l’Italia è stimato in 160 miliardi di euro, una cifra che evidenzia l’impatto del fenomeno.
E mentre la politica continua a parlare di “fuga dei cervelli”, molti di questi giovani chiedono soprattutto ascolto e condizioni migliori per poter scegliere, un giorno, di tornare.
Un fenomeno destinato a continuare
Il trend non sembra destinato a fermarsi nel breve periodo.
Tra globalizzazione, mobilità internazionale e nuove opportunità professionali, l’esperienza all’estero è sempre più parte integrante del percorso di vita di molti italiani.
Una generazione che attraversa confini e culture, portando con sé talento, ambizioni e un legame con l’Italia che, nonostante la distanza, resta forte.