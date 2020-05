FARNESINA | Incontro Di Maio-Merlo: italiani all’estero e politica internazionale in primo piano

Un faccia a faccia durato oltre un’ora, durante il quale il Ministro ha apprezzato le politiche per gli italiani all’estero portate avanti dal Senatore. Di Maio e Merlo hanno parlato del presente e del futuro dell’Italia

Si è svolto ieri sera nell’ufficio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio un lungo incontro tra il titolare della Farnesina e il Sottosegretario Ricardo Merlo.

In particolare, per quanto riguarda gli italiani nel mondo, sul tavolo, naturalmente, la questione dei rimpatri dei connazionali rimasti bloccati all’estero a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente sospensione dei voli.

Oltre 80mila italiani sono già rientrati in Italia, grazie a circa 750 operazioni da 177 Paesi del mondo, con uno sforzo eccezionale da parte della Farnesina e di tutta la rete consolare.

Secondo stime del ministero degli Esteri, restano ancora 8.000 italiani costretti loro malgrado a rimanere in un Paese straniero: la Farnesina, hanno convenuto Di Maio e Merlo, continuerà ad operare senza sosta al fine di consentire il rientro in Patria a tutti quei connazionali bloccati oltre confine che intendano farlo.

Si è affrontata poi la questione della rete consolare italiana nel mondo. Il ministro si è congratulato con il sottosegretario per tutta l’attività che sta portando avanti per rafforzare e riqualificare le nostre sedi diplomatico-consolari.

Di Maio ha assicurato a Merlo tutto il proprio sostegno e ha dimostrato di essere estremamente soddisfatto per il lavoro del Sottosegretario e felice per le prossime aperture di nuove sedi consolari.

Alcune delle questioni sul tavolo: rimpatri dei connazionali, assistenza agli italiani all’estero, rete consolare e made in Italy

Tra i temi toccati, anche i fondi per l’assistenza agli italiani nel mondo ai tempi del virus: 5 milioni di euro stanziati con il decreto “Cura Italia” e che, attraverso i Consolati, andranno ai connazionali più in difficoltà. Di Maio e Merlo si sono detti d’accordo sul fatto che quei soldi dovranno andare a chi ha realmente bisogno: toccherà alla rete consolare, con la collaborazione dei Comites e del CGIE, verificare che sia così.

A proposito della promozione del made in Italy nel mondo, Merlo ha voluto evidenziare anche l’importante ruolo che svolgono le Camere di Commercio per la diffusione dei nostri prodotti, oltre che per l’internazionalizzazione delle nostre imprese.

Più in generale, il ministro Di Maio a conclusione dell’incontro ha espresso grande apprezzamento per le politiche a favore degli italiani nel mondo che sta portando avanti il sottosegretario Merlo, rinnovandogli il proprio appoggio e la propria disponibilità all’ascolto e al confronto ogni volta che sarà necessario.