BLOCCATI ALL’ESTERO | Farnesina al lavoro senza sosta per rimpatriare i nostri connazionali

Prosegue senza sosta il lavoro del governo italiano, con la Farnesina in prima linea, per consentire il rientro in Patria di quei connazionali bloccati all’estero a causa dell’epidemia coronavirus e della conseguente sospensione dei voli.

Su ItaliaChiamaItalia continuiamo a segnalarvi voli speciali che da tutto il mondo stanno riportando a casa, in Italia, i nostri fratelli italiani.

Quanto vi comunichiamo ogni giorno è solo una minima parte del risultato frutto del lavoro che si sta portando avanti incessantemente al ministero degli Esteri; il numero degli italiani rimpatriati continua a crescere giorno dopo giorno.

Pensate: sono già state effettuate quasi 800 operazioni da circa 120 Paesi del mondo. E ancora non è finita.

Sabato 16 maggio partirà da Montego Bay un volo speciale operato dalla compagnia NEOS per rimpatriare i connazionali temporaneamente presenti in Giamaica e rimasti bloccati a causa dell’emergenza. L’iniziativa è stata presa di concerto con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Washington.

I posti sono limitati – avverte avverte la sede diplomatica – e sarà assicurata la precedenza in ordine all’acquisto effettuato sul sito.

Come accade con tutti gli altri voli speciali, tutti i passeggeri dovranno salire a bordo dotati di mascherina di protezione e dovranno presentare l’autocertificazione attestante i motivi di necessità e urgenza per il rientro.

La compagnia Neos Air ha inoltre attivato un volo commerciale Cancun – Milano Malpensa in partenza mercoledì 20 maggio alle ore 16:00 locali con arrivo a Milano alle ore 9:00 del 21 maggio. A darne notizia l’Ambasciata italiana a Città del Messico.

Si ricorda che chiunque rientri dall’estero dovrà poi restare in quarantena domiciliare obbligatoria, secondo le legge, per 14 giorni; dovrà inoltre comunicare il proprio rientro in Italia alla Asl di riferimento o in alternativa ai numeri di emergenza Covid messi a disposizione dalla propria regione di residenza.