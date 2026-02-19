Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 17.30, si terrà alla Farnesina l’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Interverranno all’evento il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti e il Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Rita Orlando.
Parteciperanno inoltre rappresentanti dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, degli Istituti di Cultura dei Paesi stranieri, dei gruppi di esperti e centri di ricerca dell’area mediterranea.
Nel corso dell’evento si ricorderà l’importanza del Marocco in ragione del gemellaggio tra Matera e la città di Tetouan.