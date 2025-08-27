Giorgia Meloni, parlando al meeting di Rimini, ha toccato anche il tema della casa per le giovani coppie.

“Di fronte alla glaciazione demografica delle società occidentali – ha detto -, noi abbiamo scelto di combattere quel declino. Faremo di tutto per aiutare la famiglia e riconoscere la genitorialità come un valore sociale da riconoscere e valorizzare.

Annuncio che una delle priorità su cui vogliamo lavorare insieme a Salvini è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia”.

IMMIGRAZIONE: ‘SERIETA’ E RIGORE, NON C’E’ GIUDICE O BUROCRATE CHE POSSA FERMARCI’

Sulla gestione dell’immigrazione abbiamo dato una “cornice di serietà e rigore come mai avvenuto prima”, perché “un’immigrazione regolata e legale può essere una ricchezza, ma quella illegale e incontrollata è un danno per qualsiasi società”.

La presidente del Consiglio ha poi messo in guardia: “Ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di regolare il fenomeno migratorio verrà rispedito al mittente. Non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano”.

UE: MELONI “SICUREZZA NON È GRATIS, PER DECENNI APPALTATA A USA”

“Tornare protagonisti della storia e del proprio destino non è facile, non è indolore, non è gratis. Bisogna saper pagare il prezzo della propria libertà e della propria sicurezza perché per decenni abbiamo appaltato la nostra sicurezza agli Usa”.

Droga fa schifo, tra poco vado a San Patrignano

“Vogliamo ricostruire con i mattoni nuovi della verità”, avendo anche il “coraggio” di dire “che la droga fa schifo, distrugge la vita, ti riduce a schiavo” ma dicendo anche che “se cadi nella dipendenza non sei perduto. Io sarò ospite di San Patrignano tra poco, ma ci sono moltissime realtà” del genere. “Noi abbiamo fatto investimenti record” su questo fronte, “alle realtà” di recupero “voglio confermare che lo Stato c’è”.