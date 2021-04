Falso made in Italy in vendita su Alibaba

Dal falso parmigiano al prosecco taroccato, ma anche brutte copie di grana padano, gorgonzola, pecorino toscano, lenticchie di Castelluccio, olio pugliese e toscano: sono alcune delle truffe sulle specialità Made in Italy smascherate nel 2020 sulla piattaforma online Alibaba. Lo rileva un’analisi Coldiretti ripresa da La Prealpina nell’edizione del weekend – nel giorno in cui il colosso dell’ecommerce ha avuto dalla Autorità di Pechino una multa pari a 2,78 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante.

L’Italia dovrebbe fare di più per la difesa delle proprie eccellenze enogastronomiche. L’italian sounding fattura ogni anno il doppio del vero made in Italy. Non ci stancheremo mai di dire che la lotta contro l’italian fake deve essere portata avanti con tutti i mezzi.