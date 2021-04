LO STUDIO | Chi sono e quanti sono i ricercatori italiani in Brasile?

I ricercatori italiani all'estero sono una risorsa preziosa per l'Italia e per il Paese ospite, perché possono farsi promotori ed interpreti di quegli scambi e relazioni di cui è intessuta la scienza

Chi sono e quanti sono, di cosa si occupano e in quali istituzioni operano i ricercatori italiani in Brasile? Per dare una risposta a queste domande l’Ambasciata d´Italia a Brasilia ha commissionato uno studio all’Associazione dei Ricercatori Italiani in Brasile i cui primi risultati saranno presentati il 15 aprile, in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo.

I ricercatori italiani all’estero sono una risorsa preziosa per l’Italia e per il Paese ospite, perché possono farsi promotori ed interpreti di quegli scambi e relazioni di cui è intessuta la scienza. Questo appare tanto più vero per il Brasile, la cui italianità rappresenta una delle sue anime fondanti.

Conoscere chi sono i ricercatori italiani che lavorano in Brasile è essenziale per poter dialogare con loro, predisporre interventi progettuali e di scambio che avvicinino sempre di più le comunità scientifiche dei due Paesi.

I risultati del censimento saranno presentati nel corso di un seminario online organizzato per il 15 aprile alle 15:00 (le 20:00 ora italiana), presentato da un discorso introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Francesco Azzarello.