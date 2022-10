Export, il Prosciutto di Parma si rafforza negli USA

Una delle eccellenze del made in Italy, il prosciutto di Parma, si rafforza negli Stati Uniti. Scrive La Gazzetta di Parma: “Gli Stati Uniti consolidano il loro primato nell’export del prosciutto di Parma, a fronte della straordinaria crescita registrata lo scorso anno (+32% in volume di prodotto esportato) e delle performance positive rilevate nei primi mesi del 2022. Il Paese è il primo mercato estero anche in termini di investimenti da parte del Consorzio” e “per intensificare la penetrazione nel canale foodservice statunitense e rafforzare le performance, il Consorzio ha avviato un programma promozionale con tre importanti catene della ristorazione Usa e anche con 20 ristoranti indipendenti, grazie al supporto dell’agenzia locale di marketing Padilla”.

“The Palm Restaurant serve nelle sue steakhouse tradizionali piatti italiani dal 1926, anno in cui venne fondato da due amici originari di Parma; ora conta 19 ristoranti. Kimpton Hotels and Reastaurants ha 66 locations e diffonde un’idea raffinata di alimentazione e lifestyle.

Grotto e La Griglia sono parte di Landry’s, uno dei più grandi gruppi di ristorazione statunitense, e contano 7 ristoranti, in cui interpretano l’italianità a tavola in maniera sofisticata. Da sabato, per circa due mesi (ma alcune iniziative proseguiranno per tutto il 2023), il Prosciutto di Parma sarà protagonista di un progetto di valorizzazione, che comporterà l’inserimento spesso inedito – del prodotto nei menù delle tre catene, coinvolgendo complessivamente circa 100 ristoranti situati in una trentina di Stati americani”.