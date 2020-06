EUROPA | Italiani all’estero, Gianluca Petruzzi coordinatore MAIE Olanda

Gianluca Petruzzi è il nuovo coordinatore nazionale del MAIE in Olanda. A nominarlo è stato Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa.

Nato a Potenza nel 1971, nel 2003 durante le sue vacanze invernali in Val Gardena ha incontrato quella che è ancora oggi la sua compagna di vita, una donna olandese originaria di Utrecht. Dal 2006 dunque Gianluca ha lasciato la sua attività di promotore finanziario in Italia per trasferirsi in Olanda. Da 10 anni lavora per Booking.com ad Amsterdam.

“Ho scelto di partecipare attivamente al MAIE perché nasce dall’associazionismo italiano all’estero ed è un movimento il cui scopo principale è rappresentare e difendere il valore della comunità italiana ovunque nel mondo”, dichiara Petruzzi.

“Tutti i 10 punti programmatici (dal migliorare l’efficienza della rete consolare fino alla riforma dell’AIRE) sono validissimi motivi per decidere di dedicare una parte del mio tempo e della mia energia a far conoscere e crescere il movimento anche in Olanda”, conclude.

“Sono molto contento dell’ingresso di Gianluca Petruzzi nella grande famiglia del MAIE mondiale – dichiara Filosa -. Dopo essermi confrontato a lungo con lui, sono convinto che abbia tutte le carte in regola per svolgere un ottimo lavoro a favore dei connazionali e del movimento stesso anche in terra olandese. Petruzzi è già al lavoro per formare una propria squadra nel suo Paese di residenza, in modo tale da creare un network forte e coeso in Olanda. A lui gli auguri di buon lavoro da parte mia personale, di tutto il MAIE Europa e del presidente, Sen. Ricardo Merlo”.