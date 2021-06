EURO2020 | Foda, ct dell’Austria: “Italia favorita, ma gli Azzurri giocano un ottimo calcio”

Euro 2020, sabato la Nazionale italiana scende in campo contro l’Austria. Franco Foda, ct dell’Austria, parlando con la stampa alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale degli Europei, che si giocherà a Wembley, in Inghilterra, ha detto: “Noi siamo gli outsider mentre l’Italia la favorita, sia contro di noi sia per la vittoria finale. Negli ultimi due anni con Mancini è migliorata davvero tanto, giocano un ottimo calcio, sono ben organizzati e giocano sempre in avanti”.

“Sarà complicato per noi, ma vogliamo dire la nostra: anche noi abbiamo delle qualità e sappiamo che nel calcio tutto è possibile, soprattutto in una partita secca”, prosegue il tecnico. “Siamo una squadra molto compatta e aggressiva nel recupero della palla, abbiamo alcune ottime individualità e fino ad ora il nostro Europeo è stato buono”, avverte il mister.

“E’ un momento speciale per noi, l’Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale di un Europeo, per di piu’ a Wembley e contro l’Italia. E’ una partita speciale, per me, per lo staff, per i giocatori e per la federazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato”.

“Mio padre era italiano – ha detto ancora Foda -, ma i miei genitori si sono trasferiti in Germania tanti anni fa.Ho comunque un rapporto speciale con l’Italia, ci vado spesso in vacanza”.