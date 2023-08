ESTATE 2023 | Le 10 mete preferite dai dipendenti italiani

Ecco quali saranno le mete predilette dai dipendenti italiani che hanno deciso di affidarsi alle offerte messe a disposizione dai propri datori di lavoro per vivere la vacanza dei sogni

Dall’Italia alla Spagna, dal Regno Unito alla Grecia: le destinazioni prescelte sono innumerevoli e caratterizzate da un fascino unico e intramontabile. “Al termine di una faticosa annata lavorativa, tutti hanno bisogno di staccare e, se è possibile farlo grazie ad offerte vantaggiose, risulta ancor più piacevole”, afferma Matteo Romano, CEO di Tantosvago.

In vacanza l’obiettivo principale è dimenticare intenzionalmente l’orologio per misurare il tempo con altri strumenti, ovvero onde, risate, colori e meraviglia: lo scrittore Fabrizio Caramagna sapeva molto bene come definire il periodo più atteso dell’anno.

Saranno quasi 4 milioni i cittadini che si sposteranno grazie all’utilizzo di pacchetti ad hoc. Di questi, 2,6 milioni viaggeranno all’estero, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni presenti sul territorio nazionale.

Quali saranno le mete predilette dai dipendenti italiani che hanno deciso di affidarsi alle offerte messe a disposizione dai propri datori di lavoro per vivere la vacanza dei sogni? Le risposte giungono da un’indagine condotta dall’Osservatorio di Tantosvago, realtà di spicco nei settori del welfare aziendale e promozionale, secondo cui ci sono ben 10 località turistiche che quest’estate si sono prese la scena nei desideri dei lavoratori del Bel Paese. Si passa da metropoli del calibro di Parigi, Roma, Barcellona e Londra a località balneari come Riccione, Ischia, l’Isola d’Elba e Santorini, fino a città affascinanti e suggestive come Napoli e Lisbona.

Ecco dunque la top 10 delle località turistiche più desiderate dai dipendenti italiani per le vacanze dell’estate 2023:

1) Parigi (3%)

2) Roma (2,7%)

3) Riccione (1,7%)

4) Barcellona (1,6%)

5) Londra (1,4%)

6) Napoli (1,4%)

7) Isola d’Elba (1,2%)

8) Lisbona (1,1%)

9) Ischia (1%)

10) Santorini (1%)