ELEZIONI | Beppe Grillo: “Usare le nuove tecnologie per il voto all’estero”

Il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, pubblica sul suo Blog un video che ha ricevuto e agli italiani all’estero chiede: “Fateci sapere se anche voi avete ricevuto santini elettorali all’interno della documentazione di voto. Se fosse vero cio’ che si afferma nel video sarebbe una truffa alla luce del sole”.

Il fondatore del Movimento quindi afferma che occorre “assolutamente avviare una riforma sostanziale del meccanismo di voto degli italiani all’estero, utilizzando nuove tecnologie, come l’i-vote, il voto via Internet, che il M5s utilizza da quando e’ nato. Grazie all’uso dello Spid possiamo renderlo operativo da subito, anche per le votazioni nazionali e i referendum – osserva -. Cosa stiamo aspettando?”.