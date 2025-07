Dall’8 luglio al 6 agosto la Fiera Internazionale del libro di Lima, una delle principali di tutto il Sud America, organizzata dalla Camera Peruviana del Libro dove l’Italia sarà Paese ospite d’onore e la cui partecipazione dell’Ambasciata d’Italia a Lima si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti dei 150 anni di relazioni diplomatiche fra Italia e Perù.

A raccontare il volto contemporaneo della cultura italiana in Sudamerica saranno anche cinque mostre, tre concerti e una rassegna cinematografica.

Gli appuntamenti in programma saranno moderati da alcuni esponenti del mondo culturale, istituzionale, editoriale e accademico italiano e peruviano.

“Pur partendo da lontano le Connessioni latine tracciate dal programma continuano ancora oggi ad arricchirsi di visioni e prospettive, anche grazie alla presenza di una comunità italiana in Perù attiva e partecipe, a cui si aggiungono i quasi due milioni di discendenti italo-peruviani profondamente legati alle proprie radici” ha detto l’ambasciatore d’Italia a Lima, Massimiliano Mazzanti.

“Con la Fiera Internazionale del Libro di Lima si chiude un 2025 – iniziato con l’annullo del francobollo commemorativo emesso in occasione dei 150 anni di relazioni diplomatiche italo-peruviane, formalmente avviate il 23 dicembre 1874 con la firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione. Un anno, il 2025 che ha visto l’Italia Ospite d’Onore in tre continenti, prima in Asia con Taipei, poi in Europa con Salonicco e adesso in Sud America” sottolinea il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta.

“Lo spagnolo – aggiunge – è da sempre la lingua in cui i libri italiani vengono più frequentemente tradotti. Nel 2023, ultimo dato disponibile, i titoli venduti per la traduzione in spagnolo sono stati 993, il 13% del totale. Se guardiamo invece al numero di titoli venduti sui mercati sudamericani, nel 2001 erano stati 125, nel 2023 sono stati 456, quasi quadruplicati”.

Sei le sezioni del programma – che si svolge nei 200 mq che la Fiera, ospitata all’interno del Parque Próceres de la Independencia, riserva al Padiglione italiano allestito da Ice- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Istituto Italiano di Cultura di Lima e Camera di Commercio Italiana in Perù.