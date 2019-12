Don Carmelo Prima, il prete di frontiera che ammira Salvini: “Difende i valori cristiani”

Spiega il sacerdote: “Io non faccio politica, ma ho voluto comunque regalare al leader della Lega un'immagine della Madonna Regina dell'Amore”. “Salvini in diverse occasioni ha mostrato la Corona e si è sempre proposto al suo elettorato come un difensore dei valori cristiani, della famiglia tradizionale e soprattutto della vita, dal concepimento fino alla morte naturale”