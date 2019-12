Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra Varriale (Farnesina) e chiede più risorse per i Consolati del Nord e Centro America

L’On. Francesca La Marca, deputata Pd eletta nel Nord e Centro America, ha incontrato mercoledì 4 dicembre presso la Farnesina il Direttore generale per le risorse e l’innovazione del MAECI, Ambasciatore Renato Varriale, con il quale ha avuto un lungo e proficuo colloquio sulle questioni relative alla dotazione di personale nelle strutture decentrate della nostra amministrazione all’estero, con particolare riguardo alla situazione del Nord e Centro America.

“Le ragioni che hanno indotto l’On. La Marca a chiedere il colloquio con il Direttore Varriale – si legge in una nota – sono legate alla strutturale sottodotazione delle sedi, aggravata di recente dall’applicazione delle misure di Quota 100, che hanno praticamente raddoppiato il numero dei pensionamenti, e alle insistenti e ricorrenti sollecitazioni che provengono dai connazionali in merito alla celerità e all’efficienza dei servizi, nonostante i grandi sforzi che il personale in servizio sta facendo. Nel corso del colloquio, che ha spaziato anche su temi di ordine generale, la parlamentare ha richiamato ancora una volta l’attenzione sul Consolato di Toronto, per il quale ha richiesto che sia integrato di qualche unità di ruolo e che al più presto siano coperti entrambi i posti previsti per i contrattisti”.

“Un’altra situazione affrontata, in ragione del grande afflusso di connazionali e della vertiginosa crescita degli iscritti AIR, è quella del Consolato di Miami, di cui il Direttore generale si è dimostrato ben consapevole e per la quale si sta preparando qualche positiva soluzione. Il Direttore generale, infine, ha dimostrato attenzione e disponibilità – conclude la nota – ad approfondire le questioni legate al Consolato di Filadelfia, anch’esso dotato di un’importante base di connazionali e di un consistente retroterra di italodiscendenti che sviluppano ad ogni modo una considerevole domanda di servizi”.