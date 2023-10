Il 31 ottobre, al grido di dolcetto o scherzetto i nostri bambini potranno sbizzarrirsi con i dolci a tema più mostruosamente curiosi. Si tratta di un’occasione ghiotta per organizzare un party con ricette simpaticamente spaventose.

Un mood orrorifico per la festa dove non mancheranno una serie di decorazioni creative, a forma di ragnatele, fantasmi, mostriciattoli, streghe e vampiri. In tavola mini dessert con forme a base di zucca, di teschio, oppure paurose per biscotti, cupcake e torte, per spaventare e divertire i piccoli ospiti nella notte delle streghe.

I dolci più classici rimangono quelli a base di zucca candita ricoperta da uno strato di zucchero caramellato croccante e mele caramellate come quella di Biancaneve. Seguono poi cioccolato, lecca lecca e merendine. Moltissime le ricette a tema.

La zucca rimane il must have della festa, in versione cheesecake cotta al forno, farcita con formaggio cremoso, panna da montare e mascarpone. Si può decorare anche con gli zuccherini. In un’altra variante la torta di Halloween è formata da una zucca di pasta sfoglia ripiena di marmellata di albicocche.

Sul podio delle squisitezze da gustare durante questa giornata anche la mela rossa, che non va sbucciata ma cosparsa di sciroppo caramellato. I cupcake spaventosi si preparano predisponendo in una formina il cioccolato morbido e con la panna si realizzano le decorazioni del viso del mostriciattolo, dandogli l’espressione che desideriamo.

Le frittelle di zucca sono molto semplici da preparare. Si procede impastando zucca, farina uova e lievito. Per presentare questi deliziosi dolcetti si può recuperare un vecchio secchiello di plastica da spiaggia e riempirlo di prelibatezze. I bambini si divertiranno scherzando in compagnia degli amici e assaporeranno tanti dolcetti sfiziosi. Anche le bibite verranno ribattezzate per l’occasione.

Una delle ultime novità è il Punch di Halloween. Si tratta di un cocktail di colore rosso, realizzato con succo di melograno, oppure un semplice bitter rosso che viene servito in una grande ciotola in cui galleggia una mano di ghiaccio, realizzata riempiendo d’acqua un guanto di silicone lasciato a solidificare nel freezer.