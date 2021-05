VIDEO | Dodi Battaglia: “Strafelice per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision”

“L’atteggiamento dei Maneskin che si mostrano per come sono è vincente. Non so se potranno mai essere i Pooh del futuro, forse ci riusciranno quando tra cinquant’anni avranno venduto cento milioni di dischi”

Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, è stato ospite di Parole in Musica programma condotto da Arianna Caramanti e Donatella Geretto su Cusano Italia Tv.

A proposito della vittoria dei Manesking all’Eurovision Song Contest ha detto: “Sono strafelice per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest in quanto italiano, musicista e chitarrista. La cosa che mi gratifica di più vedere sul palco dei giovani musicisti che però suonano in maniera passionale, carismatica ma tradizionale, senza ricorrere agli stratagemmi moderni come l’utilizzo dei campionatori, auto-tune, sequenze e quant’altro…”.

“Credo che la loro fortuna sia quella di essere veri, nel bene o nel male, possono piacere o no ma sono autentici. L’atteggiamento dei Maneskin che si mostrano per come sono, credo sia un atteggiamento vincente, nel quale mi ritrovo molto. Non so se potranno mai essere i Pooh del futuro, forse ci riusciranno quando tra cinquant’anni avranno venduto cento milioni di dischi”.