Inaugurata in Uruguay la prima libreria Feltrinelli in America Latina.

All’evento organizzato dall’Ambasciatore d’Italia a Montevideo, Fabrizio Petri, la nota casa editrice italiana ha partecipato con tutti i suoi maggiori dirigenti, a partire dal Presidente Carlo Feltrinelli.

Presenti anche numerosi esponenti del governo e del Parlamento dell’Uruguay, tra i quali i Ministri della cultura e del turismo, Josè Carlos Mahìa e Pablo Menoni.

Il deputato italiano eletto in America Meridionale, Fabio Porta, era presente insieme ad una numerosa rappresentanza della grande collettività italiana del paese sudamericano.

“Nello stesso giorno in cui proprio il Parlamento dell’Uruguay approvava, primo tra tutti i Paesi dei due blocchi, l’accordo Unione Europea-Mercosur, l’inaugurazione in Sudamerica della prima libreria italiana grazie a questa scommessa coraggiosa e lungimirante del gruppo Feltrinelli costituisce – secondo il parlamentare del PD – un ulteriore segnale di attenzione a questa area del mondo, dove è forte la presenza della comunità italiana e solido il legame con il nostro Paese”.