RETE CONSOLARE | Perché non ripetere a Londra l’esperimento zurighese?

Il disappunto dei connazionali residenti nel Regno Unito, per i cronici disservizi del consolato italiano di Londra, su cui in questi giorni hanno riferito alcuni siti informativi degli italiani all’estero, primo tra tutti Italiachiamaitalia.it, riecheggia, in qualche modo, le analoghe preoccupazioni di molti concittadini attivi nei Paesi europei e altrove. La lentezza infatti nell’erogazione dei servizi sembra essere il tratto comune dei nostri uffici consolari, o, almeno, di un buon numero di essi.

La situazione del consolato londinese non costituisce tuttavia una novità. Essa non è infatti diversa da quella che, negli anni passati, si registrava nella stessa sede, come si può desumere, del resto, dagli appelli e dalle lettere pubblicate sul Corriere della Sera e su altri quotidiani nazionali. Ma la situazione appare ora più grave.

Che fare, al riguardo? Ora, io non vorrei apparire come uno dei tanti saccenti di turno, che danno consigli non richiesti, ma a me sembra che la vicenda londinese ricordi, per certi aspetti, l’esperienza del consolato di Zurigo, negli anni precedenti il 2015, prima, cioè, del riassetto dei moduli lavorativi della sede zurighese, di una sede consolare – giova ricordarlo – che è anche la più popolosa d’Europa, dopo quella di Londra. Perciò, può essere istruttivo, io credo, evocare quella esperienza, in una chiave anche comparativa.

Al riguardo, merita ricordare come l’esercizio di monitoraggio, con cui nel 2015 si è misurato l’andamento delle visite presso il consolato zurighese, abbia messo in evidenza un dato molto interessante, e cioè l’invarianza statistica del flusso degli utenti consolari, pari, all’incirca, a 250 persone al giorno. Ed è sulla base di tale riscontro che sono stati adottati gli opportuni rimedi organizzativi. Come ricorderanno i connazionali residenti a Zurigo, il consolato ha rimodulato e normalizzato l’orario di lavoro, ampliando inoltre il numero e l’orario degli sportelli e informatizzando, al tempo stesso, le postazioni lavorative in modo da consentire ad ogni impiegato di svolgere il proprio lavoro entro tempi brevissimi.

Si è così arrivati, nel giro di pochi mesi, alla pratica abolizione delle code, delle liste di attesa e degli arretrati di lavoro.

Gli eccellenti risultati conseguiti hanno indotto l’ex Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo ad indicare l’Ufficio di Zurigo come il fiore all’occhiello della rete consolare italiana. Perché, dunque, non ripetere a Londra l’esperimento zurighese?

Racconto del resto quella esperienza, conclusasi, precipitosamente, nel marzo dello scorso anno, perché a me sembra che non si parli abbastanza dei temi organizzativi e di quanto un più accorto assetto lavorativo possa aumentare la produttività degli uffici e la soddisfazione del pubblico. Si preferisce infatti affrontare le tematiche del lavoro consolare con un approccio di tipo aristotelico, evocando cioè, a giustificazione dei disservizi correnti, impedimenti di ordine generale, come possono essere, ad esempio, il gran numero di connazionali, la mancanza di risorse finanziarie dei consolati, lo scarso numero di impiegati, l’eccesso di disposizioni normative.

Si tratta, certo, di inconvenienti incontestabili, ma si tace sulle misure di piccola scala, ossia non si parla di quelle misure che possono essere prese sul posto mediante una più efficace organizzazione del lavoro.

Certamente, il momento presente non è dei più facili e il Coronavirus circola ancora tra di noi. Per contrastare per altro la diffusione del virus, si è scelto di puntare, come noto, sul lavoro a distanza, e , in qualche caso, sulla chiusura tout court degli uffici, così esorcizzando, mi sembra, i contatti ravvicinati, divenuti ormai sconvenienti. In questo contesto, non si manca infatti di enfatizzare i vantaggi dello ”smart working”, sorvolando però sugli svantaggi, mentre gli uffici consolari si vanno ormai barricando ogni giorno di più.

Un arroccamento, mi permetto di osservare, che si esprime anche con l’imposizione degli appuntamenti per via elettronica e con le nuove incombenze informatiche a carico degli utenti, che è poi, nella mia impressione, il modo escogitato dalla burocrazia per tenere i cittadini a debita distanza.