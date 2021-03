Governo accoglie odg Ungaro (Iv) per garantire la vaccinazione dei cittadine AIRE in Italia

“È stato accolto dal governo il mio ordine del giorno, sottoscritto anche dalle colleghe Angela Schirò, Elisa Siragusa, Fucsia Nissoli e Rosa de Giorgi, per permettere ai cittadini iscritti all’AIRE che si trovano temporaneamente in Italia di potersi vaccinare contro il Covid19. A causa delle restrizioni dovute all’epidemia, molti cittadini italiani che normalmente risiedono all’estero sono oggi temporaneamente bloccati in Italia senza la possibilità di potersi vaccinare. Usare solamente il criterio della residenza per la campagna vaccinale rischia di escludere questa categoria di persone che rischiano di contagiarsi creando un rischio per se stessi e gli altri. Apprezzo l’impegno del governo a intervenire velocemente su questo fronte per garantire la vaccinazione degli AIRE in Italia”. Ne dà notizia l’On. Massimo Ungaro di Italia Viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.