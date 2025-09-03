Ritrovare la forma dopo le vacanze non vuol dire punirsi con digiuni o diete drastiche. La biochimica insegna che piccoli accorgimenti mirati possono accelerare il dimagrimento e rimettere in equilibrio ormoni e metabolismo. Ecco i suggerimenti e le spiegazioni biochimiche dell’esperto per perdere peso semplicemente riportandolo alle sue funzioni naturali

Dimagrire dopo le vacanze non significa necessariamente mettersi a dieta drastica. L’obiettivo è ritrovare equilibrio, smaltire eventuali eccessi senza stressare il corpo, ma soprattutto comprendere che dimagrire bene e velocemente è possibile.

“Settembre è il mese in cui molti provano a rimettersi in forma, spesso iniziando diete drastiche che promettono miracoli e finiscono solo per stressare il corpo. La verità è che, se conosci i meccanismi della biochimica, puoi fare esattamente l’opposto. Nutrire il corpo nei momenti giusti, calibrare l’apporto dei nutrienti e guidare gli ormoni verso il consumo di grasso, senza mai sacrificare energia e buon umore. Le cinque regole che propongo – spiega Paolo Bianchini nutrizionista di Salò e autore del “Metodo Bianchini” – non sono mode passeggere, ma parte di un metodo affinato in anni di esperienza e applicato con successo a centinaia di persone. Piccoli gesti quotidiani che, se inseriti nella routine corretta, innescano una risposta fisiologica precisa, permettendo di riattivare il metabolismo e trasformare la voglia di rimettersi in forma in un risultato concreto e duraturo”.