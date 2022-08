Da MammaItalia a FoodBarrio, i migliori portali per acquistare i prodotti tipici italiani

Per chi vive lontano dalla propria terra d’origine, soprattutto se fuori dai confini nazionali, la possibilità di degustare veri prodotti tipici regionali è uno dei migliori modi per sentirsi sempre a casa. Grazie a internet, oggi è molto più semplice che in passato acquistare specialità italiane di qualità da ogni parte del mondo, semplicemente collegandosi a uno dei marketplace specializzati in questo settore: vediamo allora quali sono e cosa propongono alcuni dei portali più interessanti che è possibile trovare in rete.

Servizi per tutti in versione digital

Nel vasto universo web circola ormai di tutto, sia per quanto riguarda l’e-commerce nei settori più disparati che per la possibilità di vedere l’evoluzione tecnologica dell’intrattenimento su portali vari come quelli delle roulette o su quelli per la visione di film, come Prime Video e Netflix. Con gli anni, in realtà, i servizi digitali si sono sempre più verticalizzati, indirizzandosi verso specifiche nicchie di pubblico con proposte molto settoriali, come dimostra per esempio la presenza online di siti di shopping online incentrati su categorie ristrette di prodotti.

In questo percorso si collocano anche le esperienze di quelle aziende che hanno scelto di dedicarsi alla vendita di beni alimentari, ma con un occhio rivolto esclusivamente ai prodotti tipici che hanno reso famosa l’Italia nel mondo, specie se artigianali. Ecco alcuni dei siti più interessanti da visitare per acquistare specialità enogastronomiche 100% made in Italy.

MammaItalia

MammaItalia si presenta come “il marketplace nato per unire gli amanti del cibo italiano nel mondo“, una grande piazza in cui numerosi produttori di specialità tipiche vendono i propri prodotti sfruttando il canale web e la visibilità di un brand unico. Siamo in pratica di fronte a una sorta di Amazon dei prodotti tipici, un contenitore che si rivolge a chi cerca i veri prodotti tipici italiani ma non ha modo di acquistarli fisicamente.

Il catalogo spazia dai formaggi ai salumi, dalle conserve all’olio, passando per vini, pasta, cereali e legumi, tutto proveniente da aziende in grado di garantire una qualità altissima e certificata. Non solo, MammaItalia propone anche un’app che, tramite geolocalizzazione, permette di trovare negozi fisici e produttori italiani in giro per il mondo, un sistema pratico e veloce per trovare il made in Italy ovunque.