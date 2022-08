Italiani all’estero, Assemblea Comites del 28 Luglio 2022. Deliberazioni

Tra le altre cose l'assemblea ha preso in considerazione i progetti finanziabili dal Ministero degli Affari Esteri

“Si è svolta giovedì 28 Luglio, l’assemblea del Comites di Manchester. I Consiglieri, udita la relazione del Presidente Ing. Bertali, hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo relativo all’anno 2021.

L’assemblea ha altresì preso in considerazione i progetti finanziabili dal Ministero degli Affari Esteri. Oltre a quelli già presentati, si è deciso di incoraggiare la possibilità di presentare ulteriori progetti da parte dei connazionali, invitando chiunque abbia idee originali ed innovative, nel solco dei settori di interesse determinati dal ministero, a recapitarle al Comites, attraverso la email istituzionale comitesmanchester@yahoo.co.uk, entro il giorno 20 agosto, in modo da poter essere esaminate e portate poi all’attenzione della prossima assemblea già programmata per il giorno 2 settembre.

I settori di interesse individuati sono: 1) Sostegno componente femminile, 2) Turismo delle radici, 3) Assistenza nuova mobilità, 4) Sostegno ai canali informativi ed alla costituzione di reti per i connazionali all’estero, 5) Valorizzazione del ruolo storico delle comunità italiane.

Si ricorda a tal fine che tutti i progetti dovranno essere dettagliatamente descritti ed accompagnati da un preventivo delle spese che si intendono sostenere con il contributo ministeriale. I progetti dovranno poi essere inviati dal Comites al Consolato italiano a Manchester, entro e non oltre il 30 Settembre 2022″.

Con gentile invito di pubblicazione.

F.to Commissione Comunicazione

Comites di Manchester