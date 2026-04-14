Trump-Meloni, rottura tra Washington e Roma: cosa sta succedendo
ROMA – L’asse tra Stati Uniti e Italia si incrina bruscamente, segnando una delle fasi più tese degli ultimi anni nei rapporti tra i due Paesi.
A innescare la crisi sono state le dure dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che in un’intervista ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendosi “scioccato” dal suo atteggiamento.
Uno scontro che non è solo politico, ma anche personale, e che segna una netta inversione rispetto al recente passato, quando i due leader apparivano allineati su molti dossier internazionali.
LEGGI QUI Trump attacca Meloni: “Scioccato, Italia non aiuta su Iran”. Scontro anche con il Papa – Italia chiama Italia
Il nodo Iran, il Papa e le basi militari
Al centro della frattura c’è la gestione della crisi in Medio Oriente. Washington chiede un coinvolgimento diretto degli alleati, mentre Roma mantiene una posizione più prudente. In questo contesto si inserisce anche la difesa da parte del governo italiano delle parole di Papa Leone XIV, che ha invocato pace e moderazione, giudicate invece da Trump fuori luogo.
A pesare ulteriormente è la scelta italiana di non mettere a disposizione basi strategiche come Sigonella e Aviano per operazioni militari, decisione interpretata dalla Casa Bianca come un segnale di distanza politica.
Due visioni opposte dello scenario internazionale
La crisi riflette una divergenza più profonda: da un lato l’Italia, che si muove nel solco del dialogo diplomatico e di un approccio multilaterale; dall’altro gli Stati Uniti, che chiedono un allineamento netto e senza ambiguità da parte degli alleati.
Una distanza che rende sempre più fragile il rapporto tra Washington e Roma, trasformando quello che sembrava un asse solido in un confronto aperto.
Il rischio economico: dazi e export nel mirino
Le conseguenze più pesanti potrebbero arrivare sul piano economico. Il venir meno del rapporto privilegiato tra i due leader indebolisce la posizione italiana nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti.
Dopo il dazio del 10% già in vigore, si fa strada l’ipotesi di nuove tariffe punitive fino al 15% o al 20% per i Paesi considerati non allineati. Un colpo potenzialmente durissimo per il Made in Italy, con effetti su settori chiave come agroalimentare, moda e meccanica.
L’allarme è stato lanciato da Confindustria, che stima un possibile impatto sull’export superiore ai 20 miliardi di euro senza una soluzione diplomatica.
Italia a un bivio
La crisi tra Stati Uniti e Italia apre ora uno scenario complesso. Roma si trova di fronte a una scelta delicata: mantenere una linea autonoma, coerente con i propri principi e con il dialogo internazionale, oppure cedere alle pressioni di Washington.
In gioco non c’è solo un rapporto bilaterale, ma l’equilibrio stesso della politica estera italiana nei prossimi mesi.