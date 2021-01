CRISI | Orfini (Pd): “Governo di minoranza? Non la ritengo una soluzione strutturale” [VIDEO]

“Governo di minoranza al Senato? Non la ritengo una soluzione strutturale, ora va bene respingere e passare questi due giorni respingendo un’operazione ostile, poi bisogna costruire una maggioranza che consenta di governare”. Così Orfini (pd) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il discorso di Conte alla Camera sulla crisi di Governo.