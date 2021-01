CRISI DI GOVERNO | Sottosegretario Merlo: “Conte nostro punto di riferimento, deve andare avanti” [VIDEO]

“Questo non è il partito di Conte, stiamo cercando di convincere ad appoggiare questo governo perché il premier sta facendo le cose bene e deve andare avanti. Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte, ma non siamo il suo partito”. Lo ha detto all’Aria che tira su La7 il senatore Ricardo Merlo, presidente del MAIE e in questa legislatura Sottosegretario agli Esteri.

“Le discussioni sono solo di prospettiva politica, poi la politica italiana è molto dinamica”.

“Io ho grande stima di Calenda, è una risorsa per l’Italia ma – ha aggiunto Merlo – lui è stato eletto con il Pd e adesso voterà contro la fiducia al governo, le cose non sono tutte le lineari come si vede…”.

Parlando con i giornalisti davanti alla Camera dei Deputati, a proposito del gruppo MAIE-Italia23 nato la scorsa settimana in Senato, il Sottosegretario ha spiegato: “Siamo un gruppo di parlamentari che vuole continuare con questo progetto politico e con questo premier; andrà bene domani, avremo la fiducia oggi e avremo la fiducia domani. I numeri ci sono”.

Al nostro gruppo a Palazzo Madama “oggi si è aggiunto il quinto senatore al nostro gruppo (Maurizio Buccarella, ndr) e ci saranno altri che verranno più avanti, perché la partita continua mercoledì”.

IL MAIE ALLA CAMERA VOTA LA FIDUCIA

“Il MAIE ha sottoscritto la risoluzione e quindi votera’ la fiducia a lei e al suo operato, perche’ l’unica possibilita’ crediamo che sia questa legislatura”. L’ha annunciato in Aula Antonio Tasso, deputato del MAIE, il Movimento degli italiani all’estero che fa parte del gruppo Misto, alla Camera. “Non potremmo permetterci l’impasse dei preparativi della campagna elettorale – ha aggiunto – e comunque l’alternativa e’ il voto che per noi e’ un esercizio di democrazia, che non ci spaventa. Chi lo ritenesse giusto, lo faccia e si assuma la responsabilita’ nei confronti dei cittadini”.

Tasso ha dunque concluso: “Ribadiamo la fiducia a lei e al suo progetto, a cui non ci sottrarremo di fornire le nostre riflessioni”.