Come vivono oggi le famiglie italiane all’estero? Quali lingue parlano in casa? Come mantengono vivi i legami con l’Italia, soprattutto nel rapporto tra nonni rimasti nel Paese d’origine e nipoti che crescono altrove? E ancora: è davvero più facile avere figli fuori dall’Italia?

A queste domande prova a rispondere il libro Crescere expat, scritto da Eleonora Voltolina, che intreccia i risultati della più ampia ricerca mai realizzata sulle famiglie italiane nel mondo con le testimonianze dirette di madri e padri che hanno scelto – o si sono trovati – a costruire la propria famiglia oltre confine.

Storie e dati sulle famiglie italiane all’estero

Dal volume emerge un affresco ricco e sfaccettato dell’esperienza degli italiani nel mondo: un racconto che attraversa gioie e difficoltà, opportunità e nostalgie, aspettative e paure.

Il libro dà voce a chi vive quotidianamente l’esperienza di crescere figli italiani lontano dall’Italia, mettendo insieme dati, analisi e storie personali. Ne nasce un dialogo continuo tra dimensione collettiva e vissuto individuale, capace di restituire la complessità delle famiglie transnazionali.

Lingua, identità e legami con l’Italia

Tra i temi centrali del libro ci sono il mantenimento della lingua italiana, la trasmissione dell’identità culturale e il rapporto tra generazioni, in particolare tra i nonni rimasti in Italia e i nipoti che crescono all’estero.

Il volume offre così uno sguardo approfondito sui cambiamenti in atto nella mobilità italiana contemporanea e sulle nuove dinamiche familiari che caratterizzano le comunità italiane oltre confine.

Un libro per capire l’Italia globale

“Crescere expat” si rivolge non solo alle famiglie italiane all’estero, ma anche a educatori, studiosi, operatori pastorali e a chiunque voglia comprendere più a fondo cosa significhi oggi essere italiani nel mondo.

Un contributo utile per leggere le trasformazioni sociali e culturali legate alla nuova mobilità internazionale degli italiani e alle sfide quotidiane di chi cresce figli tra più Paesi, lingue e identità.