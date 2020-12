COVID | De Luca: “Dati incoraggianti sono frutto delle nostre scelte, non del governo” [VIDEO]

“Oggi abbiamo una percentuale di positivi sui tamponi che è sotto il 10%. Questi risultati sono il frutto delle nostre scelte. Sono il frutto della chiusura anticipata delle scuole, del filtro che abbiamo fatto in estate per chi veniva dall’estero e di tutte le ordinanze di maggior rigore che abbiamo adottato. Sicuramente non delle misure del governo, anche perché come avete avuto modo di vedere, la zona rossa è un’operazione propagandistica”. Così il Presidente della Campania De Luca, durante una diretta trasmessa sul suo profilo Facebook.