COVID | 20.322 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 94 i morti

Sono 20.322 i contagiati da Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. 94 i morti.

In un giorno si registrano 58.368 guariti, mentre continua il trend in calo dei ricoveri, sia nelle terapie intensive (-9 gli ingressi del giorno rispetto a ieri) che in area medica (-187).

Con 203.607 tamponi processati, il tasso di positività va a 10,0% (+0,6%). 137.635.205 le dosi di vaccino somministrate in totale.

CAMPANIA | REGISTRATO UN SOLO DECESSO. SONO 26 I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Sono 2.345 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania a fronte di 17.524 test effettuati (13.203 antigenici e 4.321 molecolari). È quanto annuncia il bollettino ordinario della Regione dove si evince che le nuove positività sono state individuate da 2.122 tamponi antigenici e 223 molecolari. Un solo decesso è stato registrato nelle ultime ore. Sul fronte dei ricoveri sono indicati 443 degenti nei reparti dedicati covid e 26 quelli presenti nelle terapie intensive della regione. Tutti i dati presenti nel report sono riferibili alle 23:59 di ieri, mercoledì 25 maggio.

CALABRIA | 556 casi e 5 decessi, calano ricoveri

Sono 556 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positivita’ del 15,30%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra anche 5 decessi, mentre i guariti sono 2.631. In Calabria sono ad oggi 43.416 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-15) e in terapia intensiva (-2).

SICILIA | NELL’ULTIMA SETTIMANA NETTO CALO DEI CONTAGI

Nella settimana dal 16 al 22 maggio si registra ancora un ulteriore decremento dei contagi. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 16.790 (- 4,46%), con un valore cumulativo di 347.35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (529/100.000 abitanti) e Caltanissetta (399/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni, (508/100.000), e tra i 6 e i 10 anni (389/100.000). Incidenze superiori alla media in generale tra i 6 e i 18 anni. La Regione Siciliana comunica il bollettino settimanale a cura del dipartimento Asoe.

VENETO | 1.743 positivi e 3 decessi in 24 ore 32.077 in isolamento

Sono 1.743 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 3 decessi, in isolamento sono 32.077 persone. Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione Veneto. In calo ancora i ricoveri in area non critica 305 (-25), sono 19 le terapie intensive (-1).