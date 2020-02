COSTA RICA | Rinnovata l’Ambasciata d’Italia, Cacace (MAIE): “Dal Sottosegretario Merlo risposte concrete per gli italiani all’estero”

Grande apprezzamento viene espresso all’Ambasciatore d’Italia in Costa Rica da parte del personale in servizio e dei connazionali, che finalmente hanno un’Ambasciata degna di tale nome

L’Ambasciata d’Italia a San Josè, Costa Rica, è come nuova. Proprio così: ristrutturata la totalità degli uffici, dei bagni e della cucina della Cancelleria, che a breve sarà in perfette condizioni.

Tutto questo grazie agli indispensabili finanziamenti ministeriali e al personale interessamento del Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Nell’ambito della sua missione in Costa Rica, infatti, Merlo aveva fortemente voluto visitare la sede diplomatica, che versava in pessime condizioni a seguito dell’allagamento subito nel febbraio 2019, e aveva quindi promesso che si sarebbe impegnato per la sua totale ristrutturazione. E così è stato.

I lavori sono iniziati lo scorso mese di agosto e alla fine di marzo saranno completati. A breve, dunque, la sede diplomatica italiana in Costa Rica sarà in perfette condizioni, per una Rappresentanza Diplomatica completamente rinnovata.

Grande apprezzamento viene espresso all’Ambasciatore d’Italia in Costa Rica da parte del personale in servizio e dei connazionali, che finalmente hanno un’Ambasciata degna di tale nome.