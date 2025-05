Maurizio Campisi è il nuovo Responsabile MAIE per la Promozione della Lingua e della Cultura Italiana in Costa Rica.

La nomina è stata fortemente voluta dalla Coordinatrice nazionale MAIE in Costa Rica, Paola Ceccon, e ratificata con pieno consenso dal Commendatore Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente MAIE e Responsabile per la Circoscrizione Centro e Nord America.

Campisi porta con sé un profilo di altissimo livello: giornalista, scrittore e divulgatore culturale, vive in Costa Rica dal 1993. È autore di numerosi saggi e romanzi pubblicati in Italia, Spagna e America Latina, e ha collaborato con prestigiose testate giornalistiche internazionali.

La sua attività si è sempre contraddistinta per l’impegno nella diffusione della cultura italiana e per l’analisi lucida delle dinamiche latinoamericane.

La sua adesione al MAIE avviene in un momento cruciale per la comunità italiana all’estero. Campisi ha deciso di unirsi al Movimento anche come forma di reazione al recente “Decreto Tajani”, che limita gravemente i diritti di cittadinanza per i discendenti degli italiani emigrati.

Un decreto che Campisi considera in totale contrasto con i valori di inclusione e giustizia storica che dovrebbero ispirare ogni politica rivolta agli italiani nel mondo.

“Questa nomina – ha dichiarato il Vicepresidente Vincenzo Odoguardi – rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza del MAIE in Costa Rica. Maurizio Campisi è una figura chiave per il futuro del nostro Movimento in Centro America. Con lui, il MAIE rinnova il suo impegno nella promozione della lingua italiana e nella difesa dei diritti degli italiani all’estero”.

Il MAIE ribadisce il suo fermo impegno nel contrastare ogni forma di esclusione legislativa e nel rafforzare i legami culturali, linguistici e identitari tra l’Italia e le comunità italiane residenti nel mondo.