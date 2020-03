CORONAVIRUS | Salvini: “Basta polemiche, il diritto alla salute viene prima” [VIDEO]

Il leader della Lega: “Se qualcuno avra' bisogno delle nostre idee e avra' voglia di incontrarci e ascoltarci per capire e per risolvere, per me, gli insulti del passato, i litigi del passato e tutto quel che e' accaduto rimane in freezer perche' prima viene l'Italia”

Matteo Salvini in una diretta Facebook torna a parlare dell’emergenza Coronavirus: “Non è il momento per fare polemica politica, siamo a disposizione di chi ha bisogno di idee, competenza e proposte concrete”, ha detto il leader della Lega. Riferendosi poi agli appelli fatti dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha continuato: “Siamo disponibili a portare un contributo non di poltrone ma di idee”.

“Se qualcuno avra’ bisogno delle nostre idee e avra’ voglia di incontrarci e ascoltarci per capire e per risolvere, per me, gli insulti del passato, i litigi del passato e tutto quel che e’ accaduto rimane in freezer perche’ prima viene l’Italia”. Insulti pronti a essere congelati, quelli del passato, per il Matteo padano, che ha spiegato: “Poi torneremo a dividerci a discutere, rimarcando, dal nostro punto di vista, ritardi, errori, sottovalutazioni. Pero’ in questo momento prima viene il diritto alla vita, salute e lavoro”.

“Spero che sia chiaro che la Lega c’e’, il nostro popolo c’e’, e non permetteremo a nessuno, dall’altra parte del mondo e di fianco a noi, di usare questo momento di crisi per isolarci”.

Salvini chiede interventi eccezionali e sottolinea che se in Europa dobbiamo chiedere per spendere “i soldi prodotti dai propri lavoratori”, che “sono soldi nostri”, vuol dire che “c’è qualcosa che non funziona”.