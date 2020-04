CORONAVIRUS | Renzi a Conte: “Se scegli il populismo noi non ci stiamo”. Governo in bilico? [VIDEO]

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo al Senato dopo l’informativa del premier, Giuseppe Conte, rivolgendosi proprio al presidente del Consiglio, ha detto: “Si puo’ stare a inseguire le dirette Facebook oppure si puo’ cercare di fare le statistiche per cui crescono i disoccupati, vorrei desse un dato in piu’ ai dati Istat che ai sondaggi, che avesse il coraggio di dire che di fronte all’emergenza occupazionale e alla carneficina che si prospetta occorre uno sforzo di tutti. Se lei ci vorra’ al suo fianco noi ci saremo a condizione di fare le cose che servono agli italiani, se dobbiamo essere su un crinale populista che dice alla gente cio’ che piace sentire, noi non saremo al suo fianco. Se scegliera’ la strada del populismo non avra’ al suo fianco Italia Viva, se scegliera’ la strada della politica l’aspetteremo lì”.

“In quest’aula, lo rivendico, abbiamo fatto nascere un nuovo governo. Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro”, ha aggiunto Renzi. E ancora: “Il nostro Paese ha avuto momenti in cui la politica ha abdicato rispetto alle sue responsabilita’, nel 92-93 ha abdicato alla magistratura, nel primo decennio del 2000 quando ha abdicato ai tecnici, ora non possiamo abdicare ai virologi, non possiamo chiedere loro come combattere la disoccupazione, tocca alla politica”.