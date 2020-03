CORONAVIRUS | Referendum rinviato, Siragusa (M5S): “Aggiornare dati AIRE degli italiani all’estero”

“Come noto, durante il Consiglio dei Ministri odierno è stato deciso di rinviare la data del referendum sul taglio dei parlamentari; la nuova data sarà fissata entro il 23 marzo. Si tratta di una decisione condivisibile vista l’emergenza che sta attraversando l’Italia in questo momento. È bene quindi ricordare come le procedure referendarie siano sospese anche per quel che concerne le votazioni all’estero: saranno rinnovate quando la nuova data sarà decisa”. È quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Elisa Siragusa, eletta nella circoscrizione Estero e membro della Commissione III alla Camera, la quale aggiunge: “Nel frattempo rimane più che mai valido l’invito, che voglio rinnovare ai nostri connazionali all’estero, ad aggiornare al più presto i propri dati di residenza presso i consolati italiani. Ciò al fine di assicurarsi – conclude – di ricevere il plico elettorale, ed esercitare così il proprio diritto al voto”.