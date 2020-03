CORONAVIRUS | Primo caso in Argentina: è rientrato a Buenos Aires da Spagna e Italia

Primo caso di coronavirus in Argentina: si tratta di un uomo, ricoverato a Buenos Aires, che recentemente è stato in viaggio in Italia e Spagna. È tornato a Buenos Aires domenica scorsa, con un volo diretto da Roma. Lo riferisce il quotidiano Clarin. Fonti sanitarie della capitale hanno indicato che il suo “stato generale e’ buono”.

Stando a quanto scrivono i media argentini, si tratta di un paziente di eta’ fra i 40 ed i 50 anni, reduce da un viaggio che lo ha portato a Roma, Milano e Barcellona.

Il quotidiano Clarin scrive che la persona ricoverata e’ rientrata a Buenos Aires dalla capitale italiana domenica scorsa. Il paziente si e’ recato spontaneamente presso la Clinica Suizo-Argentina dove e’ stato ricoverato in isolamento.