MINISTERO PER IL SUD | Eugenio Marino: “Arginare l’emigrazione è tra le nostre priorità”

Eugenio Marino, consigliere per le politiche sull’emigrazione e i rapporti con gli italiani nel mondo del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha preso parte oggi a Roma al convegno “Italiani all’estero e sistema paese. Risorse, Investimenti. Prospettive’ organizzato dal Comitato 11 ottobre.

“Uno degli obiettivi principali del ministero è arginare il fenomeno emigratorio, soprattutto dalle Regioni del Sud”, ha detto Marino, per poi spiegare: “Il primo modo per affrontare il tema emigrazione è quello di evitare che questo fenomeno continui, dilaghi. Diventi un fenomeno di massa. Non si può parlare di emergenza immigrazione, ma di emergenze emigrazione”.

“In realtà, più che di emergenza, – precisa Marino intervistato da 9Colonne – dovremmo parlare di una tendenza stabile visto che negli ultimi anni gli emigranti sono più degli immigrati. E che soprattutto emigrano intere famiglie. Segno che c’è una mancanza di speranza nel futuro e si tende a un’emigrazione ‘stabile’. E’ necessario quindi uno sviluppo del Paese che freni l’emigrazione”.